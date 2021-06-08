29-летний испанец желает стать свободным агентом, чтобы иметь возможность подписать контракт с клубом Сегунды, способным бороться за выход в Ла Лигу.

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Местные СМИ активно писали об интересе к Солю со стороны Эйбара, который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги.

Эйбару может помочь и то, что главный наставник киевлян Мирча Луческу не видит испанца в своей команде. Поэтому менеджмент клуба активно ищет новые варианты трудоустройства игрока.

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