Динамо может лишиться испанца
Сезон-2020/2021 Фран Соль провел в аренде в испанском Тенерифе. Возвращение нападающего в Киев может отмениться.
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Игроком заинтересовался Эйбар, который провел провальный сезон и вылетел из Ла Лиги. Клуб будет выступать в Сегунде, где играет Тенерифе. Правда, в Эйбаре готовы вести переговоры по трансферу 29-летнего испанца только тогда, когда он будет свободным агентом. У Соля есть действующий контракт с Динамо, который рассчитан до конца декабря 2023 года.
В ближайшее время Соль попытается договориться с руководством клуба о расторжении соглашения, после чего может перейти в Эйбар. Нападающий провел хороший сезон за Тенерифе. Футболист сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 асисты.
Эйбару может помочь то, что главный наставник киевлян Мирча Луческу не видит испанца в своей команде. Поэтому менеджмент клуба активно ищет новые варианты трудоустройства игрока.
- Соль перешел в Динамо в январе 2019 года, но не сумел закрепиться в команде. Тогда киевляне выложили за испанского футболиста 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Соль успел сыграть в "бело-синей" футболке 3 поединка, в которых отметился одним голом. Результативный выстрел испанец нанес в игре за Суперкубок Украины против Шахтера. Эта встреча была первой официальной для Луческу во главе киевского клуба.