Соль не задержится в Динамо

Тенерифе завершил сезон 2020/2021 на 14 месте. Испанец Фран Соль помог команде остаться в Сегунде. Его соглашение с испанским клубом всплыло после завершения сезона. Поэтому футболист возвращается в Киев.

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Руководство Тенерифе хотело оставить нападающего в своем составе. Но трансфер испанцы не потянули. По испанскую команду Соль сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

В своем последнем матче в Сегунде Соль успел забить два гола, один из которых не засчитали из-за офсайда.

Правда, футболист может не задержаться в украинском гранде. Главный наставник Динамо Мирча Луческу не видит форварда в команде. Сейчас основная задача менеджмента клуба – обустроить судьбу испанца. Соглашение с динамовцами рассчитано до конца декабря 2023 года.