Испанская Барселона решила перехватить французского нападающего Килиана Мбаппе у "королевского клуба". Каталонцы серьезно настроены подписать бомбардира.

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Неожиданный претендент на Мбаппе

Как сообщает издание L'Équipe, представители Барселоны и ПСЖ обсудят возможность трансфера 24-летнего футболиста. Однако "блаугранас" не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты французского клуба, поэтому предложат на обмен нескольких игроков. Это позволит снизить трансферную стоимость звездного нападающего.

Отметим, что лидером сборной Франции активно интересуются Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Интер. Однако наиболее привлекательное предложение поступило от саудовского Аль-Хиляля. Аравийский клуб предлагает за игрока, у которого через год истекает контракт, 300 миллионов евро. Форвард тоже не останется обиженным. Саудиты согласны платить ему фантастические 700 миллионов евро в год, а затем отпустить в Реал. Конечно, по сравнению с предложением Аль-Хиляля все остальные клубы будут выглядеть "бедными родственниками".

Напомним, что Килиан решил не продлевать соглашение с парижским клубом Из-за этого нападающий оказался вне заявки команды на японское турне, куда отправился ПСЖ. Сам Мбаппе мечтает попасть в Реал и готов присоединиться к "сливочным" на правах свободного агента по завершении контракта с ПСЖ.