Переход Ориоля Ромэу состоялся 19 июля. 31-летний испанский опорник заключил контракт с Барселоной до конца июня 2026 года.

Следует узнать СМИ раскрыли зарплату Зинченко в Арсенале: сколько зарабатывает украинец, ставший лидером команды

Возвращение "блудного сына"

Мог этот трансфер сорваться, если бы не желание футболиста вернуться в родной клуб. Для оформления этого перехода Барселоне нужно было оплатить Жирони 4,5 миллиона евро. В эту сумму входили отступные и компенсации выплат за предыдущие трансферы игрока центра поля.

Однако каталонский клуб был готов отдавать такие деньги за Ромеу. Чемпион Ла Лиги-2022/2023 заплатил большую часть суммы Жирони – 3,4 миллиона евро. Еще 600 тысяч Ромеу и его агент вытащили из своего кармана, а точнее 600 тысяч, чтобы успехом закончить этот переход.

Оба клуба ударили по рукам.

Теперь Ромеу встретится с Жироной, но будет играть по ту сторону футбольного поля. В своем последнем сезоне за "красно-белых" провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 10 желтых карточек.

Новый шанс закрепиться в Барселоне