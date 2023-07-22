Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе не отправится с командой в турне в Японию. Футболисту дали ясно понять, что свободным агентом его не отпустят.

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Руководство ПСЖ пошло на обострение ситуации

Парижане решили исключить главную звезду команды из состава. Клуб выставил игрока на трансфер, ведь в ПСЖ считают, что у Мбаппе уже есть соглашение с Реалом о переходе в статусе свободного агента летом 2024 года.

Нынешний клуб Килиана предлагал ему продлить контракт до 2025 года, но если француз не согласится на пролонгацию сделки, то парижане намерены продать его уже в это трансферное окно. Поэтому Мбаппе выставлен ультиматум – продление контракта или трансфер.

В крайнем случае, ходят слухи, что клуб готов до конца контракта не выпускать футболиста на поле, тем самым отобрав у него год карьеры.

Также была информация, что президент Франции Эммануэль Макрон снова пытался убедить Мбаппе остаться в ПСЖ, но это не принесло результата – Килиан считает, что уже дал Франции достаточно и хочет двигаться дальше в клубе своей детской мечты.

Отметим. Турне ПСЖ по Японии продлится с 22 июля по 2 августа.