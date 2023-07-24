Саудовский Аль-Хиляль намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Трансфер, который может войти в историю

Клуб уже сделал парижанам официальное предложение в 300 миллионов евро за 24-летнего чемпиона мира. Если этот трансфер состоится, он станет рекордным в истории футбола. В настоящее время этот статус принадлежит Неймару, перешедшему в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 миллиона евро.

Отмечается, что с самим игроком переговоров пока не было, а ПСЖ по-прежнему остается убежденным, что Мбаппе уже договорился о личных условиях с Реалом и имеет готовый контракт, который может вступить в силу с 1 июля 2024 года. Парижане ожидают также и предложения других команд, чтобы не потерять француза бесплатно.

Пока известно, что Мбаппе тренируется с игроками ПСЖ, на которых не расчитывают в следующем сезоне. Ему выставлен ультиматум – подписание нового контракта или трансфер уже этим летом. Иначе клуб готов год не выпускать футболиста на поле.

Справка. Трансфер Килиана Мбаппе из Монако в ПСЖ за 180 миллионов евро является вторым по стоимости в истории футбола. Так что если переход в Саудовскую Аравию состоится, то форвард будет занимать сразу 2 строчки в топ-3 самых дорогих трансферов, а ПСЖ будет причастен к каждому в этом списке.