Сборная Украины 6-го сентября проведет матч второго тура Лиги наций в сильнейшем дивизионе A. Соперником "сине-желтых" станет грозная сборная Испании. Наставники команд уже определились со стартовыми составами на игру.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел ротацию, пишет 24 канал. В стартовом составе "сине-желтых" сразу три смены.

Кстати: Гимн Украины перед матчем с Испанией в Мадриде исполнит Дзидзьо

Тараса Степаненко, который пропускает игру из-за травмы, заменит Игорь Харатин. Евгения Коноплянку меняет Роман Яремчук, а Жуниора Мораеса – Марлос.

Для Харатина это дебютный матч в сборной Украины.

Зато Андрей Шевченко полностью сохранил линию обороны. Что интересно, форвард Роман Яремчук должен действовать на левом фланге.

Стартовые составы команд:

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Ольмо, Родри, Тьяго, Мерино, Фати, Морено

Украина: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тимчик, Малиновский, Харатин, Зинченко, Яремчук, Ярмоленко, Марлос.

Матч Испания-Украина состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало игры в 21:45.