В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины проведет матч в Мадриде против сборной Испании. Перед матчем на стадионе будут исполнены гимны обеих сборных.

Гимн сборной Украины будет в исполнении Дзидзьо, сообщает Украинская ассоциация футбола. Однако это будет не живое исполнение, а запись.

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Стоит напомнить, что Дзидзьо исполнял гимн Украины перед матчем против Литвы 11 октября 2019 года в Харькове. Это был матч отбора на Евро-2020, а украинцы победили 2:0.

Видео исполнения гимна Украины Дзидзьо

Напомним, матч Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало в 21:45. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.