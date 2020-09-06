Гимн Украины перед матчем с Испанией в Мадриде исполнит Дзидзьо
В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины проведет матч в Мадриде против сборной Испании. Перед матчем на стадионе будут исполнены гимны обеих сборных.
Гимн сборной Украины будет в исполнении Дзидзьо, сообщает Украинская ассоциация футбола. Однако это будет не живое исполнение, а запись.
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Стоит напомнить, что Дзидзьо исполнял гимн Украины перед матчем против Литвы 11 октября 2019 года в Харькове. Это был матч отбора на Евро-2020, а украинцы победили 2:0.
Видео исполнения гимна Украины Дзидзьо
Напомним, матч Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало в 21:45. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
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