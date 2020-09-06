Іспанія – Україна: Шевченко знову здивував складом на матч Ліги націй і випустив дебютанта
Збірна України 6-го вересня проведе матч другого туру Ліги націй у найсильнішому дивізіоні A. Суперником "синьо-жовтих" стане грізна збірна Іспанії. Наставники команд вже визначилися зі стартовими складами на гру.
Наставник збірної України Андрій Шевченко провів ротацію, пише 24 канал. У стартовому складі "синьо-жовтих" відразу три зміни.
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Тараса Степаненка, який пропускає гру через травму, замінить Ігор Харатін. Євгена Коноплянку змінює Роман Яремчук, а Жуніора Мораеса – Марлос.
Для Харатіна це дебютний матч у збірній України.
Натомість Андрій Шевченко повністю зберіг лінію оборони. Що цікаво, форвард Роман Яремчук повинен діяти на лівому фланзі.
Стартові склади команд:
Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регілон, Ольмо, Родрі, Тьяго, Меріно, Фаті, Морено
Україна: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Маліновський, Харатін, Зінченко, Яремчук, Ярмоленко, Марлос.
Матч Іспанія – Україна відбудеться у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок гри о 21:45.