Збірна України 6-го вересня проведе матч другого туру Ліги націй у найсильнішому дивізіоні A. Суперником "синьо-жовтих" стане грізна збірна Іспанії. Наставники команд вже визначилися зі стартовими складами на гру.

Наставник збірної України Андрій Шевченко провів ротацію, пише 24 канал. У стартовому складі "синьо-жовтих" відразу три зміни. До речі: Гімн України перед матчем з Іспанією в Мадриді виконає Дзідзьо Тараса Степаненка, який пропускає гру через травму, замінить Ігор Харатін. Євгена Коноплянку змінює Роман Яремчук, а Жуніора Мораеса – Марлос. Для Харатіна це дебютний матч у збірній України. Натомість Андрій Шевченко повністю зберіг лінію оборони. Що цікаво, форвард Роман Яремчук повинен діяти на лівому фланзі. Стартові склади команд: Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регілон, Ольмо, Родрі, Тьяго, Меріно, Фаті, Морено Україна: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Маліновський, Харатін, Зінченко, Яремчук, Ярмоленко, Марлос. Матч Іспанія – Україна відбудеться у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок гри о 21:45.