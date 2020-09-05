В воскресенье, 6 сентября, сборная Испании примет Украину в матче Лиги наций. О самом главном перед матчем читайте на Спорт24.

Испания – Украина: главное

Что: Лига наций УЕФА;

Где: "Альфредо Ди Стефано", Мадрид, Испания;

Когда: воскресенье, 6 сентября, 21: 45;

Главный арбитр: Бенуа Бастьен;

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, воля, сайт Спорт24.

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История встреч Испания – Украина

Всего команды провели пять очных встреч, в которых четыре раза фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью – 2:2. Это произошло в марте 2003 года в рамках отбора на Евро-2004. Ответный Матч команд, который состоялся в Испании, завершился победой хозяев 2:1.

Пожалуй, самое известное противостояние команд – это матч чемпионата мира по футболу 2006 года, когда Испания разгромила команду Блохина 4:0.

Еще дважды жребий свел команды в отборе на Евро-2016. Тогда испанцы праздновали минимальную победу 1:0 в обоих противостояниях.

Расклады перед игрой

Испания

В сборной Испании перед стартом в Лиге наций сменился тренер, в очередной раз Луис Энрике возглавил команду, немного изменив старый состав, также есть и футболисты, которые остались еще с предыдущего созыва, но есть и новые лица. Есть внутри сборной и неприятные моменты, два игрока сдали положительный тест на коронавирус у Оярсабаля и Траоре.

В первом туре испанцы стартовали можно сказать успешно, так как проигрывая весь матч сборной Германии сумели лишь на последней добавленной минуте сравнять счет (1:1) и сохранить хотя бы очко в свою копилку, хотя в процентном соотношении мячом испанцы превосходили немцев (58%).

Украина

Сборная Украины при Шевченко показывает просто удивительные результаты. Столь легко украинцы прошли группу на Евро-2020, опередив Португалию и Сербию и забив 17 голов, пропустив лишь 4.

После длительной паузы сборная Шевы ничуть не потеряла задора и стартовала более чем успешно переиграв Швейцарию (2:1) усилиями игроков АПЛ Ярмоленко и Зинченко. По количеству ударов так же превзошли команду Владимира Петковича 14:9. Лишь в единственном компоненте украинцы уступили с разгромом – это во владении мячом (39%).

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Добавим, что беспроигрышная серия сборной Украины достигла отметки в 12 матчей. В 8-ми из 12 матчей команда побеждала.

Прогноз букмекеров

Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив котировки, которые демонстрируют, что для команды Андрея Шевченко поединок будет непростым.

В компании Pari Match принимают ставки на успех сборной Испании с коэффициентом 1,53, в то время, как на победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 6,40. Ничейный результат здесь оценили в 4,30. При этом коэффициент на то, что Украина не проиграет составил 2,60.

Прогноз Спорт24

На Испанию дают значительно меньший доход. Но будет ли он таким между соперниками в игре? Почему-то кажется, что нет. У испанцев были проблемы с Норвегией и Швецией. Украинская команда примерно такого же уровня. Она выросла за последний год и вполне может доставить хозяевам проблем.

В игре с испанцами следует быть реалистами. В какой бы форме сейчас ни находилась "Фурия Роха" – она остается" Фурией Роха", командой топ-уровня. Хотя футбол полон неожиданностей.