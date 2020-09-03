Испания – Украина: матч рассудит французский арбитр
Сборная Украины 6 сентября проведет матч второго тура Лиги наций-2020. Соперником украинской команды станет сборная Испании. УЕФА утвердил бригаду арбитров на поединок.
На матче Испания – Украина будет работать судейская бригада из Франции. Главным арбитром будет 37-летний Бенуа Бастьен, информирует УЕФА.
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На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Бенуа Милло.
Отметим, что на матчах Лиги наций не работает система видеоповторов VAR.
Бастьен и украинские команды
Французский арбитр только дважды пересекался с украинскими командами.
В декабряе 2017 года он обслуживал матч группового этапа между "Шахтером" и "Манчестер Сити". Игра завершилась победой "горняков" 2:1.
В августе 2018 года он работал на матче между "Зарей" и РБ "Лейпциг" в квалификации Лиги Европы (0:0).
В той игре арбитр удалил украинца Богдана Леднева.