Сборная Украины 6 сентября проведет матч второго тура Лиги наций-2020. Соперником украинской команды станет сборная Испании. УЕФА утвердил бригаду арбитров на поединок.

На матче Испания – Украина будет работать судейская бригада из Франции. Главным арбитром будет 37-летний Бенуа Бастьен, информирует УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Бенуа Милло.

Отметим, что на матчах Лиги наций не работает система видеоповторов VAR.

Бастьен и украинские команды

Французский арбитр только дважды пересекался с украинскими командами.

В декабряе 2017 года он обслуживал матч группового этапа между "Шахтером" и "Манчестер Сити". Игра завершилась победой "горняков" 2:1.

В августе 2018 года он работал на матче между "Зарей" и РБ "Лейпциг" в квалификации Лиги Европы (0:0).

В той игре арбитр удалил украинца Богдана Леднева.

Матч Испания – Украина состоится 6 сентября в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало игры в 21:45.