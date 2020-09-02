Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио получил травму, находясь в рядах сборной Испании.

У 24-летнего хавбека отек колена. Об этом сообщает Marca.

Напомним: Сборная Испании объявила список игроков на матч против Украины

Главная проблема в том, что Асенсио пропустил 11 месяцев именно из-за травмы колена. Никто им рисковать не будет. 2 сентября в Мадриде будет проведен еще один тест, который даст более точный прогноз.

Для восстановления Марко потребуется несколько дней отдыха, он уже покинул расположение национальной команды. Сыграет ли он с Украиной в Лиге наций – неизвестно.

Вниманию! Сборная Испании сыграет с Украиной в рамках Лиги наций. Матч состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву.

Коронавирус в сборной Испании

Сборная Испании понесла потери перед матчем с Украиной в Лиге наций. Сразу у двух футболистов "фурии роха" обнаружили коронавирус. Положительные тесты на коронавирус здали нападающие Адама Траоре и Микель Оярсабаль.

Тесты игроки сдали перед тем, как прибыть на базу. Поэтому обоих футболистов не допустили к тренировкам с командой. Вместо Оярсабаля в сборную уже успели вызвать Жерара Морено.