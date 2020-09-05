У неділю, 6 вересня, збірна Іспанії прйиматиме Україну у матчі Ліги націй. Про найголовніше перед матчем читайте на Спорт24.

Іспанія – Україна: головне

Що: Ліга націй УЄФА;

Де: "Альфредо ді Стефано", Мадрид, Іспанія;

Коли: неділя, 6 вересня, 21:45;

Головний арбітр: Бенуа Бастьєн;

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

До слова: Перед матчем з Україною: Іспанія втратила зіркового футболіста "Реалу"

Історія зустрічей Іспанія – Україна

Всього команди провели п'ять очних зустрічей, в яких чотири рази фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2. Це сталося в березні 2003 року в рамках відбору на Євро-2004. Матч-відповідь команд, який відбувся в Іспанії, завершився перемогою господарів 2:1.

Мабуть, найвідоміше протистояння команд – це матч чемпіонату світу з футболу 2006 року, коли Іспанія розгромила команду Блохіна 4:0.

Ще двічі жереб звів команди у відборі на Євро-2016. Тоді іспанці святкували мінімальну перемогу 1:0 в обох протистояннях.

Розклади перед грою

Іспанія

У збірній Іспанії перед стартом в Лізі націй змінився тренер, в черговий раз Луїс Енріке очолив команду, трохи змінивши старий склад, так є і футболісти які залишилися ще з попереднього скликання, але є і нові обличчя. Є всередині збірної і неприємні моменти, два гравця здали позитивний тест на коронавірус у Оярсабаля і Траоре.

У першому турі іспанці стартували можна сказати успішно, так як програючи весь матч збірній Німеччини зуміли лише на останній доданій хвилині зрівняти рахунок (1:1) і зберегти хоча б очко в свою скарбничку, хоча в процентному співвідношенні м'ячем іспанці перевершували німців (58%).

Україна

Збірна України при Шевченку показує просто дивовижні результати. Настільки легко українці пройшли групу на Євро-2020, випередивши Португалію і Сербію і забивши 17 голів, пропустивши лише 4.

Після тривалої паузи збірна Шеви нітрохи не втратила завзяття і стартувала більш ніж успішно перегравши Швейцарію (2:1) зусиллями гравців АПЛ Ярмоленка і Зінченка. За кількістю ударів так само перевершили команду Володимира Петковича 14:9. Лише в єдиному компоненті українці поступилися з розгромом – це у володінні м'ячем (39%).

Читайте також: Іспанія – Україна: матч розсудить французький арбітр

Додамо, що безпрограшна серія збірної України досягла позначки у 12 поєдинків. У 8-ми з 12 матчів команда перемагала.

Прогноз букмекерів

Букмекери оцінили шанси обох команд, встановивши котирування, які демонструють, що для команди Андрія Шевченка поєдинок буде непростим.

У компанії Pari Match приймають ставки на успіх збірної Іспанії з коефіцієнтом 1,53, у той час, як на перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 6,40. Нічийний результат тут оцінили в 4,30. При цьому коефіцієнт на те, що Україна не програє склав 2,60.

Прогноз Спорт24

На Іспанію дають значно менший киефіцієнт. Але чи буде він таким між суперниками у грі? Чомусь здається, що ні. Іспанці мали проблеми з Норвегією та Швецією. Українська команда приблизно такого ж рівня. Вона виросла за останній рік і цілком може доставити господарям проблем.

У грі з іспанцями слід бути реалістами. В якій би формі зараз не перебувала "Фурія Роха" – вона залишається "Фуріею Роха", командою топ-рівня. Хоча футбол сповнений несподіванок.