Испания сенсационно проиграла нашим обидчикам в отборе на Евро-2024: как это поможет Украине

Луис де ла Фуэнте провалился уже во втором матче во главе "фурии рохи". Бронзовые призеры Евро-2020 обыграла сборная Шотландии.

Шотландия – Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51.

Во вторник, 28 марта, прошли последние матчи 2 тура квалификации Евро-2024. Центральной стала встреча в Глазго, где Шотландия принимала полуфиналиста последнего чемпионата Европы Испанию, пишет 24 канал.

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В первом туре обе команды одержали уверенные победы над Кипром и Норвегией. Теперь же фаворитом была "фурия роха", но относительно недавний обидчик сборной Украины смог удивить фанатов.

Героем для Шотландии стал хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей. Уже на седьмой минуте Порро подарил на фланге мяч Робертсону и прострелил в центр. Скотт был первым на мяче, пробив Аррисабагу.

Развить успех Мактоминея удалось сразу после перерыва. Терни прошёл на фланге Карвахаля и навесил в центр. Испанские защитники вынесли мяч недалеко и прямо на ногу Скотту, взлету оформившему дубль.

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Таким образом, Луис де ла Фуэнте проигрывает в своем втором матче во главе сборной Испании. Шотландцы же выходят на первое место в группе и немного радуют сборную Украины.

Дело в том, что если "тартановая армия" выйдет напрямую на чемпионат Европы, то наша команда на шаг приблизится к плей-офф в случае своего невыхода. И действительно, шансы же у "сине-желтых" пройти свою группу невысоки, учитывая Англию и Италию в соперниках.

Видеообзор матча Шотландия – Испания:

Среди других поединков вторника стоит выделить потерю очков от Норвегии, сыгравшей вничью на выезде с грузинками. В свою очередь, Турция проиграла хорватам, а Швейцария разгромила Израиль. Все результаты матчей за 28 марта: