В четверг, 20 июня, на Евро-2024 сыграют три матча в группах В и С. Главным событием дня станет битва между Испанией и Италией в Гельзенкирхене, пишет 24 Канал.

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Бой за первое место

Встречу испанцев и итальянцев можно назвать центральным матчем всего группового турнира. Команды встретятся друг с другом уже на пятом чемпионате Европы подряд. На этот раз – в статусе главных фаворитов группы В.

Первый тур получился успешным для обеих сборных. Испания уверенно переиграла Хорватию, забив балканцам три "сухих" мяча. Запас прочности у "фурии рохи" впечатляющий, поэтому неудивительно, что ее записывают в претенденты на финал Евро.

Италия же выглядела тяжелее против потенциально более слабой Албании. Подопечные Спаллетти умудрились пропустить первыми, однако довольно оперативно отыгрались и вышли вперед. В конце концов "Скуадра Адзурра" удержала победу со счетом 2:1.

С большой долей вероятности триумфатор отчетного матча станет победителем группы В. Италия не имеет кадровых потерь перед встречей, а вот у испанцев под вопросом состояние Ляпорта и Мораты. Их участие в матче негарантировано.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Педри, Уильямс – Мората.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко – Жоржиньо, Барелла, Фраттези – Пеллегрини, Кьеза – Скамакка.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Испания – Италия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Италия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.