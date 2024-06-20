У четвер, 20 червня, на Євро-2024 відіграють три матчі в групах В та С. Головною подією дня стане битва між Іспанією та Італією у Гельзенкірхені, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Бій за перше місце

Зустріч іспанців та італійців можна назвати центральним матчем усього групового турніру. Команди зустрінуться одна із одною вже на п'ятому чемпіонаті Європи поспіль. Цього разу – у статусі головних фаворитів групи В.

Перший тур вийшов успішним для обох збірних. Іспанія впевнено переграла Хорватію, забивши балканцям три "сухих" м'ячі. Запас міцності у "фурії рохи" вражаючий, тому недивно, що її записують у претенденти на фінал Євро.

Італія ж виглядала важче проти потенційно слабшої Албанії. Підопічні Спаллетті примудрились пропустити першими, проте доволі оперативно відігрались та вийшли вперед. Зрештою "Скуадра Адзурра" втримала перемогу з рахунком 2:1.

З великою долею ймовірності тріумфатор звітного матчу стане переможцем групи В. Італія не має кадрових втрат перед зустріччю, а ось у іспанців під питанням стан Ляпорта та Морати. Їх участь у матчі негарантована.

Орієнтовні склади:

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Педрі, Вільямс – Мората.

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко – Жоржиньо, Барелла, Фраттезі – Пеллегріні, К'єза – Скамакка.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Іспанія – Італія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Італія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.