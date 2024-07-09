Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы-2024 состоится полуфинальный поединок между сборными Испании и Франции. Соперники определят первого финалиста турнира.
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Новое достижение звезды "Фурии рохи"
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился со стартовым составом команды. С первых минут матча в Мюнхене на поле выйдет юный Ламин Ямаль. Таким образом, испанец станет самым молодым игроком (16 лет и 362 дня) в истории чемпионатов мира и Европы, которые играли в полуфинале одного из этих турниров.
Вингер Барселоны превзошел предыдущее достижение легендарного бразильца Пеле. В 1958 году "король футбола" сыграл в полуфинале чемпионата мира против Франции. В день матча бразильцу было 17 лет и 244 дня.
Ямаль на Евро-2024
- Напомним, что Ламин Ямаль дебютировал за сборную Испании в сентябре 2023 года. Тогда испанцу исполнилось 16 лет и 57 дней. Он стал самым молодым игроком своей сборной, а также самым молодым автором гола.
- Всего на счету футболиста уже 12 матчей в футболке "Фурии рохи" и два забитых мяча. На Евро-2024 Ямаль сыграл во всех шести поединках. На его счету три голевые передачи. Однако забить гол юноше до сих пор не удалось.