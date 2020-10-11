Бывший наставник сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал нескольких подопечных Андрея Шевченко. Он считает, что никаких шансов на успех в игре против Испании нет.

Йожеф Сабо в интервью для Footboom поделился мнением после игры сборной Украины с Германией. По его мнению, сейчас у многих футболистов сборной есть проблемы в функциональном плане.

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Сначала в негативном плане Сабо выделил Андрея Ярмоленко, который обычно проводит свои матчи в "Вест Хэме" на скамейке запасных. Ему не хватает практики, поэтому Андрей выпадает из игры команды Шевченко. Также под критику попал и лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который никак не может найти свою игру.

Коваленко – нулевой, Соболь – в атаке играет неплохо, но в обороне делал ошибки,

– заявил Сабо.

Экс-защитник "Динамо" посоветовал тренерскому штабу сборной Украины лучше поискать футболистов на позицию центрального защитника. Перевод Виталия Миколенко в центр значительно ослабляет фланг команды.

По его словам, команде не хватает игроков "Шахтера", которые заболели коронавирусом. Специалист вспомнил и о составе, который был под руководством Шевченко в отборочных матчах на Евро-2020.

"Дело не в критике игры сборной Украины. Футболистам нужно проверить свои силы на уровне с лучшими игроками национальных команд. А то мы все говорим, как прекрасно играет Ярмоленко, как быстро растет в профессиональном плане Цыганков. А что на самом деле? Где они в матчах с топ-командами? Пусть почувствуют разницу и сделают правильные выводы", – подытожил Сабо.

Вчера, 10 октября, Украина уступила сборной Германии в Киеве – 1:2. Несмотря на поражение главный тренер сборной Андрей Шевченко остался доволен самоотдачей и игрой своих подопечных.

Йожеф Сабо дважды тренировал сборную Украины. Впервые специалист тренировал команду на двух матчах квалификации к чемпионату Европы 1996 года. В течение 1996/99 годов Сабо во второй раз руководил главной командой страны. В квалификации к Евро-2000 под руководством Сабо украинцы не потерпели ни одного поражения в отборочных матчах – 5 побед и 5 ничьих.