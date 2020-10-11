Главный наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победный матч против сборной Украины в Лиге Наций. Он считает, что у Украины не было никаких шансов праздновать победу в этом поединке.

Своими впечатлениями от встречи поделился немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции, сообщает УАФ. Он поздравил команду с победой. Его подопечные провели великолепный поединок на выезде против сборной Украины. По его словам, немецкие футболисты выполнили установку на матч.

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Без шансов для Украины

Лёв подчеркнул, что при всем уважении к Украине, у подопечных Андрея Шевченко не было шансов обыграть Германию.

"Это очень хорошая команда, но... У нас было много возможностей забить больше чем два мяча и мы полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально", – подытожил короткий комментарий Лёв.

Добавим, что сборная Германии дважды забила в ворота Украины. Во втором тайме украинской команде удалось несколько сократить счет. Малиновский удачно реализовал 11-метровый удар. В итоге матч завершился минимальной победой "немецкой машины" – 1:2.

После этого матча Германия опередила Украину в турнирной таблице. В активе команды Лёва 5 очков и 2-е место. Футболисты Шевченко же опустились на третье место, в их активе 3 зачетных пункта.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Испании уже 13 октября в 21:45. Ранее во 2-м туре украинцы на выезде уступили испанским футболистам 4:0. Немецкие игроки дома померяются силами против неуступчивой Швейцарии (13 октября). В предыдущем туре команды не смогли определить сильнейшего, завершив матч вничью 1:1.