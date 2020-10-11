Колишній наставник збірної України та "Динамо" Йожеф Сабо декількох підопічних Андрія Шевченка. Він вважає, що жодних шансів на успіх у грі проти Іспанії немає.

Йожеф Сабо у інтерв'ю для Footboom поділився думкою після гри збірної України з Німеччиною. На його думку, зараз у багатьох футболістів збірної є проблеми у функціональному плані.

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Спершу у негативному плані Сабо виділив Андрія Ярмоленка, який зазвичай проводить свої матчі у "Вест Хемі" на лаві запасних. Йому бракує практики, тому Андрій випадає із гри команди Шевченка. Також під критику потрапив і лідер "Динамо" Віктор Циганков, який ніяк не може знайти свою гру.

Коваленко – нульовий, Соболь – у атаці грає непогано, але в обороні робив помилки,

– заявив Сабо.

Екснаставник "Динамо" порадив тренерському штабу збірної України краще пошукати футболістів на позицію центрального захисника. Переведення Віталія Миколенка у центр значно послаблює фланг команди.

За його словами, команді не вистачає гравців "Шахтаря", які захворіли на коронавірус. Фахівець згадав і про склад, який був під керівництвом Шевченка у відбіркових матчах на Євро-2020.

"Справа не у критиці гри збірної України. Футболістам потрібно перевірити свої сили на рівні з найкращими гравцями національних команд. А то ми всі говоримо, як чудово грає Ярмоленко, як швидко зростає у професійному плані Циганков. А що насправді? Де вони у матчах з топ-командами? Хай відчують різницю та зроблять правильні висновки", – підсумував Сабо.

Вчора, 10 жовтня, Україна поступилась збірній Німеччини у Києві – 1:2. попри поразку головний тренер збірної Андрій Шевченко залишився задоволений самовіддачею та грою своїх підопічних.

Йожеф Сабо двічі тренував збірну України. Вперше фахівець тренував команду на двох матчах кваліфікації до чемпіонату Європи 1996 року. Протягом 1996/99 років Сабо вдруге керував головною командою країни. У кваліфікації до Євро-2000 під орудою Сабо українці не зазнали жодної поразки у відбіркових матчах – 5 перемог і 5 нічиїх.