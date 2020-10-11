З Іспанією немає шансів: екстренер "Динамо" жорстко розкритикував гравців збірної України
Колишній наставник збірної України та "Динамо" Йожеф Сабо декількох підопічних Андрія Шевченка. Він вважає, що жодних шансів на успіх у грі проти Іспанії немає.
Йожеф Сабо у інтерв'ю для Footboom поділився думкою після гри збірної України з Німеччиною. На його думку, зараз у багатьох футболістів збірної є проблеми у функціональному плані.
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Спершу у негативному плані Сабо виділив Андрія Ярмоленка, який зазвичай проводить свої матчі у "Вест Хемі" на лаві запасних. Йому бракує практики, тому Андрій випадає із гри команди Шевченка. Також під критику потрапив і лідер "Динамо" Віктор Циганков, який ніяк не може знайти свою гру.
Коваленко – нульовий, Соболь – у атаці грає непогано, але в обороні робив помилки,
– заявив Сабо.
Екснаставник "Динамо" порадив тренерському штабу збірної України краще пошукати футболістів на позицію центрального захисника. Переведення Віталія Миколенка у центр значно послаблює фланг команди.
За його словами, команді не вистачає гравців "Шахтаря", які захворіли на коронавірус. Фахівець згадав і про склад, який був під керівництвом Шевченка у відбіркових матчах на Євро-2020.
"Справа не у критиці гри збірної України. Футболістам потрібно перевірити свої сили на рівні з найкращими гравцями національних команд. А то ми всі говоримо, як чудово грає Ярмоленко, як швидко зростає у професійному плані Циганков. А що насправді? Де вони у матчах з топ-командами? Хай відчують різницю та зроблять правильні висновки", – підсумував Сабо.
Вчора, 10 жовтня, Україна поступилась збірній Німеччини у Києві – 1:2. попри поразку головний тренер збірної Андрій Шевченко залишився задоволений самовіддачею та грою своїх підопічних.
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