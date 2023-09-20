Самый титулованный клуб не в тройке фаворитов: искусственный интеллект спрогнозировал победителя ЛЧ
Источник:The Analyst
Во вторник, 19 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Этот турнир привлекает внимание невероятного количества людей, для которых футбол является важной частью жизни.
Авторитетные аналитики Opta на основе искусственного интеллекта провели анализ и назвали главных фаворитов турнира, опираясь на науку. Их претендент номер 1 уже успел одержать первую победу на турнире.
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Прогнозируют Манчестер Сити защиту титула
Проанализировав большое количество данных, главным фаворитом был назван Манчестер Сити. Команда Гвардиолы триумфовала в прошлом сезоне и победила в первом туре Црвену Звезду со счетом 3:1, в котором голкипер сербов допустил дикую ошибку. Шансы на победу в турнире "горожан" были оценены в солидные 38.9 процента.
Следующим клубом, который считается одним из главных фаворитов на трофей, была названа мюнхенская Бавария, ее шансы оцениваются в 10.9 процентов, неожиданно замкнул тройку главных претендентов на титул клуб Александра Зинченка. Аналитики считают, что такая вероятность составляет 8.7 процента.
Интересно, что самый титулованный клуб турнира, 14 раз триумфовавший в самом престижном еврокубке, занял лишь четвертое место в этом аналитическом исследовании.
Главные претенденты на победу в ЛЧ-2023/24 (проценты)
- Манчестер Сити – 38.9
- Бавария – 10.9
- Арсенал – 8.7
- Реал – 6.0
- Интер – 5.6
- Наполи – 4.5
- Лейпциг – 3.8
- Манчестер Юнайтед – 3.3
- Барселона – 3.2
- Атлетико – 2.4
Фавориты Лиги чемпионов по версии искусственного интеллекта и аналитиков Opta / The Analyst