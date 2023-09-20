Голкипер сербской команды Омри Глазер допустил дикую ошибку в игре с "горожанами". Вратарь находился под невероятным давлением весь матч, пишет 24 Канал.

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Нелогичное развитие событий для кипера

Манчестер Сити одолел в первом туре Лиги чемпионов Црвену Звезду со счетом 3:1, и вот интересно, что по итогам первого тайма впереди были "бело-красные", выдержавшие давление англичан и даже сумевшие забить гол. Главным героем сербского коллектива безусловно был голкипер команды Омри Глазер, который в первом умудрился уберечь ворота Црвены Звезды "сухими" в 22 ударах от Манчестер Сити (у сербов был всего удар, ставший результативным).

Второй тайм Глазеру также давался хорошо, хотя он и пропустил логический мяч в его дебюте, однако продолжал выполнять большое количество невероятных сейвов, что вдохновило уверенностью всю его команду. Но вот при счете 1:1 произошло нечто паранормальное. Глазер, который проводил, наверное, свой лучший матч в карьере допустил ужасную ошибку, что вывело "горожан" вперед. Альварез из Манчестер Сити выполнял подачу из-за пределов штрафной, Омри, в свою очередь, хотел кулаком выбить мяч, однако промахнулся и тот залетел в ворота.

Смотрите фейл Глазера:

В общей сложности Манчестер Сити нанес в том поединке 37 ударов по воротам и сумел забить еще один гол, что сделало финальный счет 3:1. Омри Глазер, в свою очередь, в очередной раз продемонстрировал всю ответственность вратарской позиции и то, что, несмотря на невероятную игру голкипера, все же вспомнят и его ошибку.