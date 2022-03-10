Искали виновного: Неймар и Доннарумма чуть не подрались после провала ПСЖ в Лиге чемпионов

Победы в первом матче не хватило ПСЖ, чтобы получить путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. После поединка против Реала футболисты парижского клуба разбирались между собой на повышенных тонах, что едва не привело к драке.

Игроки ПСЖ дали волю эмоциям

Карим Бензем стал настоящим ужасом для парижской команды. Французский форвард Реала оформил хет-трик и закончил ПСЖ путь в еврокубках.

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Поединок окончился победой мадридской команды со счетом 3:1. Хотя парижане первыми размочили нули на табло в ответном матче. Единственный гол ПСЖ забил Килиан Мбаппе.

После фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов в воздухе в раздевалке ПСЖ была очень напряженная атмосфера. Один из лидеров атаки Неймар и голкипер Джанлуиджи Доннарумма начали выяснять отношения. Оба футболиста искали виновного в поражении команды.

Их разговор на повышенных тонах чуть не привел к драке. Хорошо, что вмешались другие игроки ПСЖ, разнявшие Неймара и Доннарумма.

Именно Доннарумма стал виновником первого пропущенного гола ПСЖ. Голкипер парижан заигрался, потерял мяч под прессингом от Бензема. Мяч подхватил Винисиус, отдавшего на свободного Бензема. Карим легко уравнял цифры на табло (1:1).

Во время разговора Неймар сбросил на вратаря вину во время первого пропущенного гола. Доннарумма ответил, что именно после обрезки от Неймара был забит второй мяч Реала.