Гравці ПСЖ дали волю емоціям

Карім Бензема став справжнім жахом для паризької команди. Французький форвард Реала оформив хет-трик та закінчив для ПСЖ шлях у єврокубках.

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Поєдинок закінчився перемогою мадридської команди з рахунком 3:1. Хоча парижани першими розмочили нулі на табло у матчі-відповіді. Єдиний гол ПСЖ забив Кіліан Мбаппе.

Після фіаско в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у повітрі в роздягальні ПСЖ було дуже напружена атмосфера. Один із лідерів атаки Неймар та голкіпер Джанлуїджі Доннарумма почали з'ясовувати між собою стосунки. Обидва футболісти шукали винного у поразці команди.

Їх розмова на підвищених тонах ледь не привела до бійки. Добре, що втрутились інші гравців ПСЖ, які розняли Неймара та Доннарумму.

До слова. Саме Доннарумма став винуватцем першого пропущеного голу ПСЖ. Голкіпер парижан загрався, втратив м'яч під пресингом від Бензема. М'яч підхопив Вінісіус, який віддав на вільного Бензема. Карім легко зрівняв цифри на табло (1:1).

Під час розмови Неймар скинув на воротаря усю провину під час першого пропущеного голу. Доннарумма ж відповів, що саме після обрізки від Неймара був забитий другий м'яч Реала.