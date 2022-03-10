Победы в первом матче не хватило ПСЖ, чтобы получить путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. После поединка против Реала футболисты парижского клуба разбирались между собой на повышенных тонах, что едва не привело к драке.
Поединок окончился победой мадридской команды со счетом 3:1. Хотя парижане первыми размочили нули на табло в ответном матче. Единственный гол ПСЖ забил Килиан Мбаппе.
После фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов в воздухе в раздевалке ПСЖ была очень напряженная атмосфера. Один из лидеров атаки Неймар и голкипер Джанлуиджи Доннарумма начали выяснять отношения. Оба футболиста искали виновного в поражении команды.
Их разговор на повышенных тонах чуть не привел к драке. Хорошо, что вмешались другие игроки ПСЖ, разнявшие Неймара и Доннарумма.