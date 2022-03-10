Игроки ПСЖ дали волю эмоциям Карим Бензем стал настоящим ужасом для парижской команды. Французский форвард Реала оформил хет-трик и закончил ПСЖ путь в еврокубках.

Больше о матче Хет-трик Бензема "похоронил" ПСЖ, Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Поединок окончился победой мадридской команды со счетом 3:1. Хотя парижане первыми размочили нули на табло в ответном матче. Единственный гол ПСЖ забил Килиан Мбаппе.

После фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов в воздухе в раздевалке ПСЖ была очень напряженная атмосфера. Один из лидеров атаки Неймар и голкипер Джанлуиджи Доннарумма начали выяснять отношения. Оба футболиста искали виновного в поражении команды.

Их разговор на повышенных тонах чуть не привел к драке. Хорошо, что вмешались другие игроки ПСЖ, разнявшие Неймара и Доннарумма.