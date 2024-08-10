Сборная Украины продолжает выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже. До предпоследнего игрового дня наша страна успела собрать 11 наград, пишет 24 Канал.

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Яркий путь Коляденко

А в субботу, 10 августа, Украина гарантированно бы получила еще одну награду. Борчиха из Ирпеня Ирина Коляденко участвовала в соревновании до 62 килограммов. Девушка еще два года назад оказалась в оккупации в Ирпене, но смогла выехать и продолжить профессиональную карьеру.

В 1/8 финала Ирина провела тяжелый бой против Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7). А вот в четверть- и полуфинале победы над Дудовой и Тынинбековой были более уверенными.

Это позволило украинке гарантировать себе как минимум серебряную медаль. В финале ее соперницей стала японка Мотоки Сакура. Соперница была фавориткой схватки, но первый балл благодаря предупреждению японке получила Ирина.

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Впрочем, на перерыв все же с преимуществом ушла Мотоки, которая дважды подряд удачно использовала захват ноги. Во второй половине возникла длинная задержка из-за поломки таймера, но это Коляденко не помогло.

В итоге Мотоки выиграла со счетом 12:1 и взяла золотую медаль. А вот Ирина получает серебряную награду для Украины в вольной борьбе.