В этот день атлеты будут соревноваться в 21 виде спорта. В каждом из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Насыщенный день на Играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в восьми дисциплинах. При этом в шести из них наши атлеты будут иметь возможность выиграть награды.

Ирина Коляденко уже гарантировала себе медаль. Она в схватке за "золото" будет бороться с Сакурой Мотоки.

В полуфиналах выступят Алексей Середа (прыжки в воду), Мария Повх, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребной спринт). В случае успеха они попадут в финалы, которые также состоятся сегодня.

В легкой атлетике прыгать в высоту будет Олег Дорощук. А Марина и Владислава Алексиивы примут участие в соревнованиях по синхронному плаванию.

Также стоит отметить дебют на Олимпиаде в брейкинге Олега Кузнецова.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 10 августа

Гребля Мария Повх не прошла в главный финал в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Украинка выступит в утешительном финале С, где будет соревноваться за 17-24 места. Заезд состоится в 13:40.