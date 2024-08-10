Збірна України продовжує виступи на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. До передостаннього ігрового дня наша країна встигла зібрати 11 нагород, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 10 серпня

Яскравий шлях Коляденко

А у суботу, 10 серпня, Україна гарантовано би отримала ще одну нагороду. Борчиня з Ірпеня Ірина Коляденко брала участь у змаганні до 62 кілограмів. Дівчина ще два роки тому опинилась в окупації в Ірпені, але змогла виїхати та продовжити професійну кар'єру.

У 1/8 фіналу Ірина провела найважчий бій проти Орхон Пуревдорж з Монголії (8:7). А ось у чверть- та півфіналі перемоги над Дудовою та Тининбековою були більш впевнені.

Це дозволило українці гарантувати собі як мінімум срібну медаль. У фіналі її суперницею стала японка Мотокі Сакура. Суперниця була фавориткою сутички, але перший бал завдяки попередженню японці здобула Ірина.

Читайте також Зібрав увесь набір олімпійських медалей: Жан Беленюк закінчив спортивну кар'єру

Втім на перерву все ж із перевагою пішла Мотокі, яка двічі поспіль вдало використала захват ноги. У другій половині виникла довга затримка через поламку таймера, але це Коляденко не допомогло.

У підсумку Мотокі виграла з рахунком 12:1 та взяла золоту медаль. А ось Ірина здобуває срібну нагороду для України у вільній боротьбі.