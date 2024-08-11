Украинка боролась за медали Олимпиады-2024 против японки Мотоки Сакуры. Коляденко со счетом 12:1 уступила и получила "серебро" турнира.

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Ирина Коляденко о финале ОИ-2024

Для украинки финал Олимпиады-2024 в Париже стал первым в карьере борчихи. До этого Коляденко завоевала бронзовую медаль на Играх-2020 в Токио, одолев представительницу Кыргызстана Айсулуу Тинибекову.

Финал соревнований в вольной борьбе задерживали несколько раз, во время перерыва судьи проверяли челлендж со стороны Украины, а во втором периоде схватка была приостановлена из-за проблем с таймером.

Ирина Коляденко поделилась впечатлениями от финала Олимпийских игр-2024 и полученным "серебром". Украинка заявила, что до соревнований хотела просто медаль, а оказавшись на Играх-2024 чувствовала, что может взять "золото".

Не сильнее предыдущих [соперниц]. Просто, видимо, не хватило меня на два дня, только на день. Не дотерпела, видимо, психологически. Физически и технически я ничем ей не уступаю, но морально прям почувствовала, что не могу включиться, дотерпеть,

– рассказала Коляденко.

Борчиха рассказала о дальнейших планах после Олимпиады-2024. Спортсменка будет отдыхать потому, что много времени провела на сборах и тренировках. По словам Коляденко, она хочет побыть дома, чтобы решить, чем заниматься дальше.

Напомним, что сегодня последний день летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Сегодня украинские атлеты могут получить медали для Украины в завершающий день соревнований.