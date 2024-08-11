В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдет завершающий день на Олимпийских играх-2024. Спортсмены определят судьбу последних медалей на Олимпиаде, после чего пройдет церемония закрытия, пишет 24 Канал.
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Расписание на 11 августа
В воскресенье, 11 августа, в последний игровой день Олимпиада подарит фанатам соревнования в девяти видах спорта. Конечно же, в каждом из них будут разыграны медали:
- баскетбол (женщины)
- волейбол (женщины)
- гандбол (мужчины)
- легкая атлетика, марафон (женщины)
- тяжелая атлетика, более 81 килограмма (женщины)
- вольная борьба, до 65 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 97 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 76 килограммов (женщины)
- водное поло (мужчины)
- велоспорт, кейрин (мужчины)
- велоспорт, спринт (женщины)
- велоспорт, омниум (женщины)
- современное пятиборье, лазер-ран (женщины)
Церемония закрытия
Украина на Олимпийских играх 11 августа будет представлена только одним спортсменом. Мураз Мчедлидзе еще сохраняет шансы на бронзовую награду в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.
Атлет из Днепра выйдет на утешительный бой против Николааса де Ланге из Южной Африки. В случае победы Мураз будет соревноваться в поединке за бронзу против азербайджанца Магомедхана Магомедова. Первая схватка состоится не ранее 12:20 по киевскому времени.
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В свою очередь в 22:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2024. Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Церемония будет показана в прямом эфире на следующих ресурсах::
- канал Перший
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт