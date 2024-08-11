В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдет завершающий день на Олимпийских играх-2024. Спортсмены определят судьбу последних медалей на Олимпиаде, после чего пройдет церемония закрытия, пишет 24 Канал.

По теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Расписание на 11 августа

В воскресенье, 11 августа, в последний игровой день Олимпиада подарит фанатам соревнования в девяти видах спорта. Конечно же, в каждом из них будут разыграны медали:

баскетбол (женщины)

волейбол (женщины)

гандбол (мужчины)

легкая атлетика, марафон (женщины)

тяжелая атлетика, более 81 килограмма (женщины)

вольная борьба, до 65 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 97 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 76 килограммов (женщины)

водное поло (мужчины)

велоспорт, кейрин (мужчины)

велоспорт, спринт (женщины)

велоспорт, омниум (женщины)

современное пятиборье, лазер-ран (женщины)

Церемония закрытия

Украина на Олимпийских играх 11 августа будет представлена только одним спортсменом. Мураз Мчедлидзе еще сохраняет шансы на бронзовую награду в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.

Атлет из Днепра выйдет на утешительный бой против Николааса де Ланге из Южной Африки. В случае победы Мураз будет соревноваться в поединке за бронзу против азербайджанца Магомедхана Магомедова. Первая схватка состоится не ранее 12:20 по киевскому времени.

Читайте также От оккупации в Ирпене до медали на Олимпиаде: Ирина Коляденко взяла "серебро" в вольной борьбе

В свою очередь в 22:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2024. Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Церемония будет показана в прямом эфире на следующих ресурсах::