29-летняя легкоатлетка завоевала свою первую олимпийскую медаль в карьере. Ирина Геращенко поделила третье место с австралийкой Элеанорой Паттерсон.

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Что сказала призер Игр-2024

Обе прыгуньи в высоту не смогли взять 1,98 метра и остановились на показателе 1,95. Ярослава Магучих завоевала "золото" Игр-2024 в Париже.

После финала бронзовый призер Ирина Геращенко поделилась первыми эмоциями после получения олимпийской награды.

Я не понимаю, что произошло, но я очень счастлива,

– заявила Ирина.

Геращенко рассказала о диалоге со своим мужем относительно своих выступлений на Олимпийских играх.

"У нас с мужем есть девиз: "Надо сделать лучше, чем было". И вот я сегодня шла сюда, и сказала: "Ир, сделать просто лучше, чем было". Было 10-е в 2016 году. Я была четвертой в Токио, а сегодня сделала немного лучше. Муж так мне и написал: "Ну это лучше, чем было". Поэтому спасибо за поддержку. Но, так, мы все сделали", – добавила украинка.

Также Ирина Геращенко поблагодарила воинов, которые защищают Украину от безжалостного врага.

К слову, сразу после девушек еще одну "бронзу" Украине принес Михаил Кохан, который получил медаль в метании молота.