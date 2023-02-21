Пока Украина будет играть с Англией: сборную России пригласили на товарищеский турнир в Багдад
Источник:Al Sabaah
Ирак решил пойти на встречу стране-террористке и пригласить ее на спарринг в марте. В это же время наша команда будет играть в отборе на Евро-2024 на "Уэмбли".
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский футбол изолировали от цивилизованного мира. Местные команды сразу же исключили из еврокубков и не допустили к новому сезону.
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Также под дисквалификацию попала и сборная России. Команду Валерия Карпина не допустили в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также к квалификации Евро-2024.
Матч террористов
Впрочем, представители страны-террористки пытаются искать пути для возвращения в цивилизованный мир. Едва ли не единственное окно для этого – товарищеские матчи, на которые УЕФА и ФИФА не налагали запрета.
Уже известно, что в марте россияне сыграют спарринг с Ираном в Тегеране. Теперь еще одна команда готова пригласить Россию на товарищеские матчи – сборная Ирака.
Как сообщают местные СМИ, федерация футбола страны запланировала провести в Багдаде товарищеский турнир в конце марта. На него хотят пригласить Россию, Узбекистан и Боливию.
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История "успеха" России в 2022-м:
- За прошлый год подопечные Карпина провели три товарищеских поединка.
- В сентябре россияне вырвали победу в поединке с именитой сборной Кыргызстана (2:1).
- В ноябре же россияне удержали нулевые ничьи в спаррингах с Узбекистаном и Таджикистаном.
- Также террористы хотели сыграть со сборной Боснии и Герцеговины, но из-за массового бойкота от игроков и общества балканцы отменили матч.
- В конце прошлого года Россия даже грозилась выйти из УЕФА и стать членом азиатской конфедерации. Но дальше надувание щек дело не дошло.
- К слову, УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием запретить сборной России проводить даже товарищеские матчи.