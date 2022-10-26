Легендарный Гретцки о войне и чем удивил Шевченко: интервью с Владимиром Мулой

Уже с 27 октября в кинотеатрах Украины стартует показ документального фильма Владимира Мулы "Нация футбола". Автор фильма уже успел зарекомендовать себя фильмом "UKE/ЮКИ. История побед свободных украинцев" – о выдающихся звездах украинского происхождения, формировавших самую известную хоккейную лигу мира – НХЛ. Талантливый режиссер до сих пор поддерживает связь с лучшим хоккеистом мира Уэйном Грецки.

Фильм приурочен к 30-летию сборной Украины по футболу. Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк рассказывают об истории создания национальной команды.

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В рамках "Интервью 24" пообщались с режиссером фильма Владимиром Мулой. Он рассказал, как возникла идея фильма о сборной, как звезды украинского футбола отреагировали на создание документальной ленты, а также вспомнил работу над фильмом "ЮКИ" о выдающихся хоккеистах НЛХ, у которых было украинское происхождение.

29 апреля 1992 года – день основания сборной Украины по футболу. Первый поединок национальной команды прошел в Ужгороде. Тогда "сине-желтые" уступили сборной Венгрии со счетом 1:3.Фильм "Нация футбола" должен был выйти в кинотеатрах весной, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Мула решил отсрочить показ документальной ленты.

Две сюжетные линии: почему лента уникальна

Когда возникла идея сделать фильм о сборной Украины по футболу, потому что относительно недавно вышла лента "ЮКИ"?

Да, фильм "ЮКИ" вышел в конце 2020 года. Эта активность переросла в 2021 год. Дело в том, что я давно размышлял со своим коллегой Николаем Васильковым сделать фильм о сборной. Он уже традиционно сопровождает меня во многих проектах как сценарист. Я не могу сказать, что к нам пришла идея, к нам пришло видение того, что было бы классно сделать что-нибудь к 30-летию сборной.

Николай Васильков – легендарная личность украинской журналистики. Он является одним из авторов фильма "ЮКИ" об украинцах в НХЛ. Во время работы Андрея Шевченко в сборной Васильков был спикером главного тренера и находился все время с командой. Он школьный друг Шевченко. Также Васильков ведет ютуб-каналы "ВЗБІРНА" и "Пряма Червона".

Подумал над тем, что это может быть воспринято классно не только футбольным сообществом, но и зрителями, любящими хорошее документальное кино. Решили впрячься в эту историю, идею. Нам повезло, потому что тогда был конкурс от Госкино, и мы быстренько подались с этим проектом под названием "Национальная команда". И победили там. После конкурса мы потратили около полугода на подготовку, на понимание героев, кого мы запишем, на выстраивание структуры фильма. И фактически съемочный процесс у нас начался в начале 2021 года. И до конца года мы сделали готовый продукт, потому что мы были жестко регламентированы производственным планом, мы должны были его сделать.



Владимир Мула во время съемок фильма / Фото предоставлено 24 каналу

И, собственно, в конце 2021 года у нас уже был готовый продукт, хотели выходить в прокат к 30-летию сборной – 29 апреля. Но из-за войны все наши планы пришлось поставить на паузу, только сейчас я принял для себя решение, что нужно жить сегодня и теперь, ничего не откладывать. Те люди, которые хотят посмотреть – найдут возможность. Я с этим сталкивался, когда выходила в прокат лента "ЮКИ", потому что там я боролся с пустыми креслами из-за ковида, здесь история другая – полномасштабная война в Украине. Вообще, трудно спрогнозировать интерес людей, их возможности, работу кинотеатров, поэтому будем смотреть по ситуации. От себя сделаю все возможное, чтобы дать людям и кинотеатрам показывать это кино.

Судя по трейлеру можно заметить, что в фильме также будет сюжетная линия, так ли это на самом деле?

Так, я собственно хотел сделать не просто телевизионное кино, или документальное. На самом деле здесь будут две сюжетные линии, одна художественная, другая документально-художественная, она все равно не будет выглядеть как статическое интервью. За счет этого фильм получился достаточно динамичным, он довольно быстро смотрится, 90 минут проходят практически незаметно.

У меня такая история была и с "ЮКИ". Когда очень быстро и органично меняется картинка и люди в ней, это вызывает интерес, во-вторых, ты не можешь оторваться, это очень классный маячок, когда ты пришел в кино и не хочешь отвлекаться от этой картинки. Это тот показатель, который может держать зрителя в этом кресле. И эти две сюжетные линии помогают реализовать этот замысел.

Трейлер к фильму "Нация футбола": смотрите видео

Возможно, во время съемок фильма ваша съемочная группа присутствовала на каком-то из матчей национальной команды?

Когда Николай работал в сборной, он снимал очень много изнутри, эти кадры тоже есть в картине. Относительно ранних лет, в начале 90-х, в ленте используется большое количество архивных материалов, снятых другими операторами.

Вы должны понимать, что тогда зайти в раздевалку с камерой было что-то нереальное, это сейчас к этому нормально относятся. У нас есть кадры, когда операторы сквозь штору пробовали что-то снимать, что было в раздевалке. На самом деле, времена очень изменились, посмотреть и проанализировать, как было 20 – 25 лет назад и сейчас... Эти кадры просто передают то время, это вызывает очень интересные и незаурядные ощущения тех событий.

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В описании к фильму говорится, что лента удивит даже самых ярых поклонников футбола, можете хотя бы намекнуть о чем именно идет речь?

Речь идет о том, что, во-первых, за 30 лет существования сборной очень многое произошло, но, собственно, этих всех архивных материалов, видео каких-то интересных закулисных моментов, собранных в одном месте нет. Мы потратили очень много времени на общение с людьми, на получение этих материалов. К примеру, архивов на политическую тему очень и очень много в специализированных кинофондах, а на спортивную тему, особенно футбольную, их не так много, а те, что уже были – опубликованы, их все видели. Потому у меня здесь был несколько иной подход, я общался напрямую и очень сильно мне помог Николай Васильков с контактами.

Мы общались с людьми, которые были свидетелями тех событий, которые в домашних архивах сохранили на разных носителях все архивные материалы, часть из них мы использовали в фильме. К тому же Николай до последнего времени работал в сборной, он является пресс-секретарем Андрея Шевченко и в его личных архивах немало классных кадров, которые никто не видел, которые мы тоже приобщили к фильму. Сборная Шевченко – это новейшая история, которая не так давно закончилась. Если посмотреть в комплексе, то архивного материала у нас достаточно много. Это реально спортивная документалка о сборной, здесь именно футбольной составляющей будет достаточно много.

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Что было самым тяжелым в съемках фильма?

Наверное, собрать такое количество звезд футбола в одной ленте. Когда ты их уже собрал, то записать довольно легко. Но я подразумеваю процесс договоренностей с ними. Футболисты живут по другим правилам и графикам. Конечно, много времени уделить они нам не могли.

Но те люди, которые согласились, очень существенно усилили эту футбольную составляющую в контексте воспоминаний, интервью, интересных вещей. Когда общаешься с футболистами, каждый раз они вспоминают все новые и новые подробности, детали, если ты в теме, то каждый раз можешь у них выпытать новые детали. Для нас было важным провести эти интервью основательно, мы тратили на общение довольно много времени, потому что история за 30 лет довольно плотная, есть о чем поговорить. Учитывая то, что мы очень многих людей опросили и обработали, но в фильме получилось по кусочку, каждый сказал по 10 – 15 секунд, но сказал то, что нужно, то чего возможно никто и не слышал.



Александр Шовковский / Фото предоставлено 24 канала

Если брать художественную составляющую, то здесь были определенные заботы, потому что мне нужен был главный герой – мальчик, которого я долго искал. Не хочу спойлерить, вдаваться в детали, потому что если расскажу всю историю, то потеряется завязка, которая в фильме длится минут 20. С детьми работать очень интересно, но ты никогда не знаешь, как тебя воспримут. Мне повезло, потому что меня, во-первых, очень близко подпустили к себе, а во-вторых, он понял, что я хочу от него. Мне кажется, что его история будет под новым углом. Думаю, что это будет реально неожиданно. Неожиданный поворот в фильме также присутствует, драматургия. Мне очень интересно услышать от людей обратную связь, и вообще интересно посмотреть на их лицо, когда они поймут, что здесь что-то не так. Это меня мотивирует, жду реакции людей.

Почему украинцам стоит посмотреть этот фильм?

Национальная сборная традиционно-исторически является таким объединяющим фактором. Вокруг сборной собираются вместе люди, возникают какие-то традиции, дают начало новым тенденциям, происходит сплочение людей вокруг украинского сознания. Вообще украинская сборная является символом нашей страны. Пойти в кино, вдохновиться и не просто поесть попкорна, а узнать что-то новое, отвести малышей, это то что сейчас нам позарез нужно.

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Есть еще очень важный аспект, это кино для семейного просмотра, не важно, увлекается ли муж футболом, а жена – нет. Неважно в семье девочка или мальчик, или дети занимаются другим видом спорта. Важно то, что этот фильм очень много даст молодому поколению, дети не должны страдать от ситуации в стране.

Зрители могут вдохновиться тем, что реально крутая нация не только на футбольном поле, но и на других площадках, где отстаиваем свою идентичность.

Это действительно очень важно, я работаю над тем, чтобы сделать как можно больше в контексте распространения и популяризации фильма.

Смогут ли этот фильм посмотреть за границей, как "ЮКИ"?

Этот фильм, к сожалению, не будут транслироваться за границей. Все права, приобретенные в международных структурах УЕФА и ФИФА, приобретены на территории Украины. У нас был очень ограниченный бюджет, мы едва уложились. Лента будет показана на всех возможных платформах, но только на территории одной страны.



Александр Зинченко / Фото предоставлено 24 каналу

А где проходили съемки фильма?

Съемки фильма преимущественно происходили в Украине, а также еще в одной стране, которую вы узнаете, когда увидите кино.

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Как отреагировали главные герои на участие в фильме?

Очень много людей откликнулось. Есть футболисты, которые отказались, ссылаясь на занятость и свой график, но это другая история. Важно говорить о том, что это документалистика. Когда я делал кино, у меня был немного другой подход, я даже об этом Николаю говорил, я сторонник того, чтобы никого чрезмерно не убеждать. Здесь важен один нюанс, я же это не для себя делаю, здесь должно было быть понимание всех, что это нужно нашей стране. Очень важно, что эти персонажи фильма реально отнеслись с пониманием и к производственному процессу. По тому фидбеку, который я вижу, понимаю, что все пребывают в ожидании.

Я несколько дней назад общался с футболистами, они меня спрашивали, когда уже можно будет посмотреть ленту в кинотеатрах. "У нас такой сложный график, переезды, но мы все равно найдем минутку посмотреть в кинотеатрах, потому что действительно очень интересно", – говорят они мне. Знаете, этим фильмом я хочу показать, что мы реально можем производить хороший продукт, у нас все для этого есть. Здесь важно, чтобы и у футболистов, и у футбольного сообщества и журналистов, которые тоже были вовлечены в фильм, было понимание того, что мы все вместе делаем этот продукт.

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Это очень здорово, надеюсь, что тем съемочным группам, которые захотят делать что-то похожее, уже будет гораздо проще. Мы своим продуктом покажем, что можем производить качественный контент. А во-вторых, нам можно доверять, и украинцы способны делать хорошую документалистику. Это то, что в нашей стране реально меняется. Когда выходила моя первая лента, где-то 5 лет назад, то к документалистике было другое отношение, в некотором роде странное.

На главной обложке фильма изображен Андрей Шевченко, к нему также будет приковано особое внимание в ленте, или это больше для привлечения внимания?

Без Андрея Шевченко невозможно представить украинскую сборную на всех уровнях, начиная с первых его матчей, заканчивая его тренерской карьерой. Он по праву считается хедлайнером фильма, поэтому в фильме очень много о нем. Мне кажется, что это интервью, которое он дал для фильма, получилось очень искренним и откровенным, потому что он раскрылся, говорил с такой эмоцией. Это очень важно передать эмоцию, не только информацию. То, как он отвечал на не очень сложные вопросы, мне пришлось по душе, думаю, что это понравится и зрителям.



Андрей Шевченко / Фото предоставлено 24 каналу

Украинцы в НХЛ – это бренд: главное о создании "ЮКИ"

В одном из интервью вы говорили о том, что не интересовались хоккеем до съемок фильма, откуда тогда появилась идея фильма "ЮКИ"?

Это все ушло из моей второй ленты, когда я заканчивал кино "Американская мечта. В поисках правды" понял, что у нас все есть, чтобы выйти на мировой рынок, но нужна идея, герои. Когда начал думать о чем можно снять, кто из украинцев известен на весь мир, то сразу пришла мысль об НХЛ, о выдающихся хоккеистах украинского происхождения, которых знает Америка, Канада. Понял, что они могут быть тем мостиком между украинским и американским продуктом. А еще они могут донести той большой аудитории информацию об Украине.

Я начинал работать над лентой в 2018 году, очень мало в то время было известно об Украине, кто бы что ни говорил. Это сейчас Украина на слуху у всех, тогда информационное поле было совсем другое. Я решил делать именно об украинцах в НХЛ, потому что это бренд. И если посмотреть с точки зрения маркетинга и подачи той информации, которая должна быть зашита в это кино, движение в том направлении казалось для меня правильным. Как показала практика, все было сделано верно. Прицел на международный рынок меня тоже не подвел.

Трейлер фильма "ЮКИ": смотрите видео

Во время полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько показов фильма "ЮКИ" за рубежом. Как много людей пришло посмотреть эту ленту?

В Америке был показ в Балтиморе. В такое непростое сложное время это был нужный показ фильма. Если брать США, то там по большей мере пришли американцы, которые реально симпатизируют Украине, интересуются войной. Они просто вдохновляются нашими людьми.

Когда я возвращался из Штатов, я позвонил своему товарищу, который был в Варшаве и предложил присоединиться к процессу организации показа фильма. Мы договорились с кинозалом на одноразовый показ. Вы знаете, пришли даже польские студенты, которые учатся именно по специализации кино и телевидения. Это был насколько разноплановый показ в контексте людей.

Я тогда понял, что на культурном фронте нужно делать как можно больше, потому что это еще одна площадка, где мы можем говорить об Украине, чтобы люди не забывать и понимали, что война продолжается. Эта культурная дипломатия имеет силу, ею нужно пользоваться, такой продукт, как ЮКИ или другие фильмы, которые сняты с теплотой, которые показывают не только развлекательные процессы, но и историю нашей страны. Это нужно делать, я очень рад, что другие страны это понимают и поддерживают украинских продюсеров, которые хотят показывать украинское кино, транслировать миру правду об Украине, это очень важно.

"На второй день после вторжения позвонил Грецки"

Поддерживаете ли вы связь с героями фильма "ЮКИ"? Возможно, вам кто-то написал или позвонил после 24 февраля?

Постоянно. Мне на другой день после вторжения позвонил Уэйн Гретцки. Чтобы вы понимали, я потратил очень много на то, чтобы его смогли увидеть в ленте. И вот он сам мне звонит по телефону, спрашивает как дела, нужно ли что-то. Это было очень неожиданно и очень по-человечески. Практически все герои фильма мне написали, кто на телефон, кто на почту.

Руслан Федотенко очень поддержал. Я позвонил ему и сказал, что необходима определенная сумма средств на помощь, и он перечислил необидную сумму. Никого не нужно было в чем-то убеждать. Бывали нелепые вопросы, но я тоже могу понять, что Украина от них очень далеко.

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Джефф Чикрун прилетел в Балтимор со своей супругой на показ. Мы для них стали фактически инсайдерами этой информации из первых уст. От меня Уэйн Гретцки получал ежедневную информацию о том, что происходит в Украине. Я попросил его проявить свою позицию, заявить о том, что у нас война, что российских спортсменов нужно отстранять на всех уровнях. Он мне сказал: "Окей, у меня сегодня вечером будет эфир на канале, я об этом скажу".

На следующий день увидел все новости с его позицией по поводу войны. Это действительно очень здорово, такими вещами ты можешь влиять на массы, ты можешь доносить эту информацию, которая играет в пользу Украины. Нам сейчас очень важно одерживать победу на всех фронтах, каждый на своем уровне должен делать сколько нужно. Так что я думаю, что в культурной сфере нам нужно очень многое сделать, это приятная работа, думаю, что люди это оценят.

По версии популярного еженедельного североамериканского журнала о хоккее – "The Hockey News", или как его еще называли – Большой Уэйн Гретцки.За 21 год в хоккее ему удалось выступить в 1487 матчах, установить 61 рекорд в НХЛ, на его счету 894 гола и 2857 очков. Большому Гретцки 9 раз удалось стать "самым ценным игроком", 10 раз "лучшим бомбардиром". Он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и трехкратным его финалистом.



Владимир Мула с Уэйном Гретцки / Фото из фейсбука режиссера

Как главные герои отреагировали на то, что в фильме речь идет об Украине?

Они все отреагировали очень положительно. Им самим было интересно. Представьте себе, приезжает съемочная группа из Украины, чтобы писать не о хоккее, а об их жизни. Хотя понятно, что мы их расспрашивали и о хоккее, и об их достижениях, победах и так далее, это все очевидно. Но важным элементом этой истории было показать их с другой стороны, показать, что они чувствуют себя украинцами. Все как один, с кем мне пришлось общаться, это подтвердили. А во-вторых, они отнеслись с пониманием к моей идее.

Вы бы видели их лицо, когда вышло кино. Прошло около двух с половиной лет, как мы с ними сделали интервью для фильма. По американским меркам через год выходит кино, потому что у них большой бюджет, съемочные группы. Возможно, некоторые из них уже и отчаялись, что ничего из этого не будет. Продукт получился настолько качественным и многогранным, получил очень много одобрительных отзывов. Результат превзошел ожидания. Это для меня было самым лучшим подарком, который я мог получить от своих героев фильма. До сих пор мы поддерживаем контакт со многими, это очень теплое общение.

А что касается дальнейших проектов, есть в замыслах работа над другой лентой? Возможно, это будет снова что-то на спортивную тематику?

Не размышляю о видах спорта, потому что я начинал документалистику не со спортивной составляющей. Я хочу продолжать делать в том же ключе, делать разнообразные фильмы, просто вдохновляющие людей. А спортивная составляющая это просто как элемент доступа к аудитории, донесение информации. У меня есть несколько проектов в разработке, просто в связи с войной, непростой ситуацией в украинском кинематографе, сейчас многие процессы приостановились. Но на уровне идей я продолжаю работать.

Скорее всего, следующее мое кино будет немного другое, больше о персоналиях, каком-то выдающемся человеке, который сделал много для Украины и мира. Это будет какая-то хорошая жизненная история, которая коснется абсолютно всех.

Украинские футбольные фанаты смогут увидеть фильм "Нация футбола" с 27 октября в кинотеатрах страны. Фильм создан Teleprostir Studio при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.