Гретцки призвал не допускать сборную России на молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею в Канаде.

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Молодежный чемпионат мира должен состояться в августе 2022-го года. Такое решение было принято после отмены турнира, начавшегося в прошлом декабре, из-за коронавируса.

"Я думаю, что международный хоккей должен сказать: "Мы не позволим им играть на молодежном чемпионате мира-2022". Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне", – подчеркнул Гретцки.

Мы желаем всем в Украине всего наилучшего, наши мысли и молитвы с ними,

– легендарный хоккеист.

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Уэйн Гретцки: что известно о хоккеисте

По версии популярного еженедельного североамериканского журнала о хоккее – "The Hockey News" лучшим хоккеистом НХЛ всех времен является канадец украинского происхождения Уэйн Дуглас Гретцки, или как его еще называли – Великий Уэйн Гретцки.

Его бабушка Мария была украинкой, родом из Тернопольщины, села Подгайцев.

За 21 год его хоккейной карьеры Гретцки удалось выступить в 1487 матчах, установить 61 рекорд в НХЛ, на его счету 894 гола и 2857 очков.

Он десятки раз сумел получить индивидуальные награды, которые являются самыми ценными в Лиге. Великому Гретцки 9 раз удалось стать "самым ценным игроком", 10 раз "лучшим бомбардиром". Он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и трехкратным его финалистом.