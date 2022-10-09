Сборная Украины во время жеребьевки попала в группу C. В этой группе пять команд. Кроме Украины, это сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Следовательно, наша команда проведет восемь матчей. А два "окна" для матчей национальных сборных пропустит.

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Календарь матчей

1 тур. 23 марта 2023

21:45. Италия – Англия

21:45. Северная Македония – Мальта

2 тур. 26 марта

19:00. Англия – Украина

21:45. Мальта – Италия

3 тур. 16 июня

21:45. Мальта – Англия

21:45. Северная Македония – Украина

4 тур. 19 июня

21:45. Англия – Северная Македония

21:45. Украина – Мальта

5 тур. 9 сентября

19.00. Украина – Англия

– Англия 21:45. Северная Македония – Италия

6 тур. 12 сентября

21:45. Италия – Украина

21:45. Мальта – Северная Македония.

7 тур. 14 октября

16:00. Украина – Северная Македония

– Северная Македония 21:45. Италия – Мальта

8 тур. 17 октября

21:45. Англия – Италия

21:45. Мальта – Украина

9 тур. 17 ноября

21:45. Англия – Мальта

21:45. Италия – Северная Македония

10 тур. 20 ноября

21:45. Северная Македония – Англия

21:45. Украина – Италия

Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд, где будет ждать Германия, получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще трех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут 21 и 26 марта 2024 года.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет в декабре 2023 года, а сам форум продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года.