Сборная Украины во время жеребьевки попала в группу C. В этой группе пять команд. Кроме Украины, это сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Следовательно, наша команда проведет восемь матчей. А два "окна" для матчей национальных сборных пропустит.
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Календарь матчей
1 тур. 23 марта 2023
- 21:45. Италия – Англия
- 21:45. Северная Македония – Мальта
2 тур. 26 марта
- 19:00. Англия – Украина
- 21:45. Мальта – Италия
3 тур. 16 июня
- 21:45. Мальта – Англия
- 21:45. Северная Македония – Украина
4 тур. 19 июня
- 21:45. Англия – Северная Македония
- 21:45. Украина – Мальта
5 тур. 9 сентября
- 19.00. Украина – Англия
- 21:45. Северная Македония – Италия
6 тур. 12 сентября
- 21:45. Италия – Украина
- 21:45. Мальта – Северная Македония.
7 тур. 14 октября
- 16:00. Украина – Северная Македония
- 21:45. Италия – Мальта
8 тур. 17 октября
- 21:45. Англия – Италия
- 21:45. Мальта – Украина
9 тур. 17 ноября
- 21:45. Англия – Мальта
- 21:45. Италия – Северная Македония
10 тур. 20 ноября
- 21:45. Северная Македония – Англия
- 21:45. Украина – Италия
Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд, где будет ждать Германия, получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще трех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут 21 и 26 марта 2024 года.
Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет в декабре 2023 года, а сам форум продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года.