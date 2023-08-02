Такая перспектива: Интер перевел свой взгляд на конкурента Трубина в сборной Украины

Итальянский Интер продолжает находиться в поисках новых голкиперов. Ведь "нерадзурри" в летнее межсезонье попрощались сразу с двумя своими вратарями - Андре Онаном и Самиром Хандановичем.

Поэтому перед руководством итальянского гранда стоит первоочередная задача подписать двух новых стражей ворот к началу сезона-2023/2024. В СМИ уже давно есть целая гора информации и слухов о возможном переходе Анатолия Трубина в Интер.

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Проходятся по всем голкиперам сборной Украины

Однако итальянцев отпугивают финансовые аппетиты Шахтера. Интер не может выложить те деньги, которые хотят выручить "горняки" за своего 22-летнего питомца. "Нерадзурри" готовы заплатить за украинца 12 миллионов евро, но не больше, чем этого хотят дончане. Однако была и информация, что итальянцам удалось договориться с Трубином, Анатолий хочет переехать в более сильный чемпионат

Даже была информация, что спортивный директор Шахтера Дарио Срна отправился в Милан, чтобы лично провести переговоры с представителями Интера. Но подробностей этой встречи и вообще ли она была неизвестна.

На днях же появилась еще более сенсационная новость – Интер вернул свой украинский вектор из Трубина и переключился на украинского вратаря Реала Андрея Лунина, у которого дела в Мадриде идут, мягко говоря, плохо.

Интер готов отдать за Лунина 4 миллиона евро. Но это тоже не та сумма, которую Реал хотел бы совершить на трансфере второго номера ворот. "Сливочные" хотели бы заработать на переходе Лунина вдвое большую сумму - 8 миллионов евро.

Трансферная цена Лунина составляет 5 миллионов евро (данные Transfermarkt ).

Однако даже в Интере Лунин может повторить судьбу, которая есть у него в Испании. Андрей будет вторым номером команды. Основная трансферная цель "нерадзурри" на позицию первого номера команды - Янн Зоммер из Баварии.

Лунин вместе с первой командой Реала готовится к новому сезону через турне в США. Андрей стоял в первых двух матчах, в которых пропустил 2 гола от Милана, но мадридцы победили итальянского соперника 3:2. Вместо этого на "сухо" устоял в игре против МЮ (2:0).

После чего в ворота Реала вернулся Тибо Куртуа. Бельгиец провел ужасный матч против Барселоны, в котором четыре раза вынимал мяч из собственных ворот и допустил роковые ошибки.