Фіорентина – Інтер 1:2

Голи: Ніко Гонсалес, 3 – Мартінес, 29, 37.

В Італії визначився переможець національного Кубка 2022-2023. У битві за трофей зійшлись Фіорентина та чинний володар трофея Інтер, пише 24 канал.

До теми Українські друзі: УЄФА призначала суддівську бригаду на фінал Ліги чемпіонів

Минулого року "неррадзурі" виграли Кубок в фіналі у Ювентуса, він став для них восьмим. Перемога у звітному матчі дозволила б підопічним Сімоне Індзагі наздогнати Рому.

Для Фіорентини фінал був шансом не тільки на перший з 2001 року трофей. Перемога дозволила б "фіалкам" вийти в Лігу Європи, адже через чемпіонат підопічні Італьяно не змогли забезпечити собі єврокубки.

Камбек в першому таймі

Фіо одразу почали втілювати задумане, відкривши рахунок на 3 хвилині. Після прострілу від Іконе захисники Інтера дозволили Ніко Гонсалесу завдати удару з гострого кута. М'яч від ноги Хандановича залетів у сітку.

Втім розвинути успіх "фіалки" не змогли, тоді як Інтер захопив ініціативу і вже до перерви вийшов вперед. Захист суперника ніяк не міг втримати Лаутаро Мартінеса.

Спочатку аргентинець звільнився з-під опіки та реалізував вихід сам-на-сам. А трохи згодом Лаутаро виграв боротьбу у опонента і добив м'яч у сітку з подачі Барелли.

Читайте також Ціна паризької прописки: ПСЖ підготував бонус, щоб втримати улюбленця Макрона

Після перерви Інтер віддав м'яч супернику і рідко створював небезпеку біля воріт Террачано. Але і сама Фіорентина не змогла пробити оборону "неррадзурі", тому задовольнилась рахунком 1:2.

Дев'ятий Кубок для Інтера

Таким чином, Інтер вдруге поспіль стає володарем Кубка і наздоганяє у рейтингу Рому. У команд тепер по 9 трофеїв, більше лише у Ювентуса – 14. Тепер підопічні Сімоне Індзагі мають направити всі сили на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Що ж стосується Фіорентини, то команда ще не втратила шанси на потрапляння до Ліги Європи на наступний сезон. На початку червня команда Вінченцо Італьяно зіграє у фіналі Ліги конференцій із Вест Хемом. Переможець і отримає путівку у ЛЄ.