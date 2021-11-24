Джеко оформил дубль в ворота Шахтера за шесть минут: видео голов
Источник:24 канал
Три предыдущих матча между Интером и шахтером закончились без забитых голов. В среду, 24 ноября, итальянская команда прервала "сухую" серию против "горняков".
Дубль Джеко
В первом тайме арбитр не засчитал гол Перишича из-за офсайда у Дармиана во время атаки. Во втором тайме арбитр не засчитал гол Мартинеса – Лаутаро толкал в спину Матвиенко во время навеса.
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Но после этого уже причин не засчитывать голы в ворота Шахтера у арбитра не было.
На 61-й минуте очередная атака Интера привела к тому, что Дармиан пробивал с угла штрафной. Его удар заблокировали. Но мяч отлетел к Джеко, который нанес мощный удар из пределов штрафной. Трубин не спас.
Видео первого гола Джеко
За шесть минут счет на табло уже был 2:0. И снова отличился Джеко. На этот раз после навеса с фланга он выиграл борьбу за позицию и головой отправил мяч в ворота.
Видео второго гола Джеко
Матч так и закончился победой Интера со счётом 2:0. Шахтер вылетает из Лиги чемпионов. И не попадает в Лигу Европы.