В среду, 9 декабря, Интер встретится с Шахтером в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Интер – Шахтер: перед матчем

Принимая во внимание места команд в турнирной таблице, можно выделить главное – обоим клубам нужна только победа. Интересно, что все четыре команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Лидером группы неожиданно для всех является Боруссия М – 8 очков. Всего на один пункт меньше у Шахтера и Реала – по 7. Но по лучшей разнице мячей выше расположились "горняки", пишет 24 канал.

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Аутсайдером группы является Интер – 5 очков. У Шахтера может быть довольно шаткая ситуация по итогам последнего тура. Дончане могут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, выйти в Лигу Европы, а могут и вообще вылететь из еврокубков. Поэтому команде Луиша Каштру нужна только победа.

В прошлой встрече команды расписали между собой нулевую ничью – 0:0. Ранее команды провели между собой 4 матча. "Горняки" ни разу не победили, сыграв 2 поединка в ничью.

Заключительный матч группы Лиги чемпионов Интер – Шахтер состоится в среду, 8 декабря. Свисток судьи прозвучит в 22:00.

Какой прогноз дают букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают просто тотальную победу итальянскому клубу. На их успех в матче можно сделать ставку с коэффициентом 1,30. А вот в победу Шахтера довольно таки неожиданно не верят – 10,25. Ничья в этой встрече тоже мало вероятна – 6,35.

Кто же откроет счет? Здесь Эксперты тоже отдают предпочтение Интеру. На то, что первыми во встрече отметятся хозяева, – 1,29. На "горняков" этот коэффициент в три раза больше – 4,05.

Специалисты верят, что обеим командам удастся огорчить голкиперов – 1,78.

С каким счетом вероятно завершится матч? Букмекеры склоняются к тому, что на табло домашней арены Интера после финального свистка будет счет 2:0 в пользу итальянцев. Именно на такой результат стоит коэффициент 7,60.

Хотя бы на минимальную победу подопечных Каштру 0:1 оценили аж в 32,00. В волевую победу Интера не слишком верится – 8,10.

Скорее всего итальянцам удастся в двух таймах забить по одному результативному удару – 1:0 в первом и такой же счет во второй части игры оценены в 3,40 и 4,10 соответственно.

Какие варианты у Шахтера в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала