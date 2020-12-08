У середу, 9 грудня, Інтер зустрінеться з Шахтарем у рамках 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Інтер – Шахтар: перед матчем

Беручи до уваги місця команд у турнірній таблиці, то тут можна виділити головне – обом клубам потрібна лише перемога. Цікаво, що всі чотири команди зберігають шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Лідером групи несподівано для усіх є Боруссія М – 8 очок. Лише на один пункт менше у Шахтаря та Реала – по 7. Але за кращою різницею м'ячів вище розташувались "гірники", пише 24 канал.

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Аутсайдером групи є Інтер – 5 очок. У Шахтаря може бути досить хитка ситуація за підсумками останнього туру. Донеччани можуть продовжити боротьбу у Лізі чемпіонів, вийти у Лігу Європи, а можуть і взагалі вилетіти з єврокубків. Тому команді Луїша Каштру потрібна лише перемога.

У минулій зустрічі команди розписали між собою нульову нічию – 0:0. Раніше команди провели між собою 4 матчі. "Гірники" жодного разу не перемогли, зігравши 2 поєдинки у нічию.

Заключний матч групи Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар відбудеться у середу, 8 грудня. Свисток судді пролунає о 22:00

Який прогноз дають букмекери Marathonbet

Букмекери віддають просто тотальну перемогу італійському клубу. На їх успіх у матчі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,30. А от у звитягу Шахтаря досить таки неочікувано не вірять – 10,25. Нічия у цій зустрічі теж мало ймовірна – 6,35.

Хто ж відкриє рахунок? Тут експерти також віддають перевагу Інтеру. На те, що першими у зустрічі відзначаться господарі – 1,29. На "гірників" цей коефіцієнт у тричі більший – 4,05.

Спеціалісти вірять, що обом командам вдасться засмутити голкіперів – 1,78.

Із яким рахунком ймовірно завершиться матч? Букмекери схиляються до того, що на табло домашньої арени Інтера після фінального свистка буде рахунок 2:0 на користь італійців. Саме на такий результат стоїть коефіцієнт 7,60.

Бодай на мінімальну звитягу підопічних Каштру 0:1 оцінили аж у 32,00. У вольову перемогу Інтера не надто віриться – 8,10.

Швидше за все італійцям вдасться у двох таймах забити по одному результативному удару 1:0 у першому та такий же рахунок у другій частині гри оцінені у 3,40 та 4,10 відповідно.

Які варіанти в Шахтаря в Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу