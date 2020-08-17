В понедельник, 17 августа, "Шахтер" сыграет матче 1/2 финала Лиги Европы. Соперник – итальянский "Интер". Начало встречи в 22:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

"Шахтер" и "Интер" подошли к этому матчу в совершенно боевых составах. Именно их они и выставили на игру.

Шахтер: Пятов, Додо, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

Интер: Ханданович, Годин, де Врэй, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку

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До этого команды сыграли между собой два матча. Было это еще в 2005 году в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Интер" победил в Донецке 0:2, а в Милане матч закончился вничью 1:1.

Победитель этого матча в финале Лиги европы сыграет против "Севильи". Испанская команда накануне победила "Манчестер Юнайтед" в полуфинале. Для "Севильи" это шестой выход в финал турнира. Пять предыдущих раз команда победила (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах).