В понеділок, 17 серпня, "Шахтар" зіграє матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Суперник – італійський "Інтер". Початок зустрічі о 22:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

"Шахтар" та "Інтер" підійшли до цього матчу у цілком бойових складах. Саме їх вони і виставили на гру.

Шахтар: Пятов, Додо, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Маркос Антоніо, Степаненко, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Мораєс

Інтер: Хандановіч, Годін, де Врей, Бастоні, Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг, Мартінес, Лукаку

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До цього команди зіграли між собою два матчі. Було це ще у 2005 році у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді "Інтер" переміг в Донецьку 0:2, а в Мілані матч закінчився внічию 1:1.

Переможець цього матчу у фіналі Ліги європи зіграє проти "Севільї". Іспанська команда напередодні перемогла "Манчестер Юнайтед" у півфіналі. Для "Севільї" це шостий вихід у фінал турніру. П'ять попередніх разів команда перемогла (у 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках).