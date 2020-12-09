У середу, 9 грудня, Інтер на власному полі приймає Шахтар. В цьому матчі визначатиметься, яке місце в групі Ліги чемпіонів посяде донецька команда. Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Для обох команд цей матч має надзвичайно принципове значення. І обом командам потрібна перемога. Шахтарю вона гарантує потрапляння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На це саме може сподіватися й Інтер. Але для італійського клубу важливим буде результат паралельного матчу Реал – Боруссія (Менхенгладбах).

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У випадку нічиї для Шахтаря є два сценарії. Якщо у паралельному матчі Реал виграє, то донеччани відправляються в Лігу Європи. Якщо там нічия або перемога Боруссії, то Шахтар продовжує виступати в Лізі чемпіонів.

Для Шахтаря та Інтера це буде третій матч у 2020 році. Вперше ці команди зустрілися у півфіналі Ліги Європи. І тоді "гірники" зазнали принизливої поразки 5:0. Другий же матч відбувся вже в рамках Ліги чемпіонів. І в Києві командам сильнішого виявити не вдалося – нічия 0:0.