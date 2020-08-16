Миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" 17 августа сойдутся в битве за вторую путевку в финал Лиги Европы сезона 2019/2020. Посмотреть матч можно в Украине онлайн и по телевидению.

Правами на трансляцию матчей Лиги Европы в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Интер" – "Шахтер".

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Начало трансляции матча "Интер" – "Шахтер" в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Интер" – "Шахтер" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Интер" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.