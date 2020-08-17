Колишній тренер "Інтера" та "Шахтаря" Мірча Луческу поділився думкою про півфінальний матч Ліги Європи, який відбудеться 17 серпня.

Слова румунського спеціаліста цитує La Gazzetta dello Sport.

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Думаю наразі "Шахтар" перевершує "Інтер". Хоча б тому, що вони давно грають разом, у них великий європейський досвід і вони завжди знають, що робити в будь-якій ситуації.



"Інтер" – хороша команда, у них чудові фізичні якості. Мені подобається Антоніо Конте: він вміє надавати бойовий настрій своїм командам і дуже хороший в тактиці, завжди обирає правильних гравців, але з технічної точки зору "Шахтар" нічому не заздрить "нерадзуррі",

– зазначив Луческу

"Інтер" – "Шахтар": історія протистоянь

Історія протистоянь "Інтера" і "Шахтаря" налічує всього два поєдинки. У 2005 році в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів "гірники" поступилися в Донецьку 0:2, а в Мілані була зафіксована нічия 1:1.

В обох матчах брали участь Хав'єр Дзанетті і Дарійо Срна, які зараз працюють в структурі своїх клубів.

Переможець матчу "Інтер" – "Шахтар" зустрінеться у фіналі Ліги Європи з "Севільєю", яка вибила "Манчестер Юнайтед".