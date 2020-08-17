Інтер – Шахтар: Луческу назвав фаворита півфіналу Ліги Європи
Колишній тренер "Інтера" та "Шахтаря" Мірча Луческу поділився думкою про півфінальний матч Ліги Європи, який відбудеться 17 серпня.
Слова румунського спеціаліста цитує La Gazzetta dello Sport.
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Думаю наразі "Шахтар" перевершує "Інтер". Хоча б тому, що вони давно грають разом, у них великий європейський досвід і вони завжди знають, що робити в будь-якій ситуації.
"Інтер" – хороша команда, у них чудові фізичні якості. Мені подобається Антоніо Конте: він вміє надавати бойовий настрій своїм командам і дуже хороший в тактиці, завжди обирає правильних гравців, але з технічної точки зору "Шахтар" нічому не заздрить "нерадзуррі",
– зазначив Луческу
"Інтер" – "Шахтар": історія протистоянь
- Історія протистоянь "Інтера" і "Шахтаря" налічує всього два поєдинки. У 2005 році в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів "гірники" поступилися в Донецьку 0:2, а в Мілані була зафіксована нічия 1:1.
- В обох матчах брали участь Хав'єр Дзанетті і Дарійо Срна, які зараз працюють в структурі своїх клубів.