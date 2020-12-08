У середу, 9 грудня, міланський Інтер на власному полі прийматиме донецький Шахтар у матчі заключного туру Ліги чемпіонів. Про найголовніше перед вирішальним матчем для обох команд – читайте у матеріалі Спорт24.

Інтер – Шахтар: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Мілан, "Джузеппе Меацца";

Коли: 9 листопада, о 22:00;

Арбітр: Славко Вінчіч (Словенія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2".

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Як справи у Інтера?

Інтер четвертий, набравши п'ять балів. Відверто кажучи, цей результат перед заключним туром можна вважати провалом. Все-таки від Інтера чекали більш впевненої гри, а не однієї перемоги за п'ять матчів. У чемпіонаті Італії команда виглядає куди впевненіше, а ось в Лізі чемпіонів у неї виникають проблеми.

Велике значення мали поєдинки проти мадридського Реала. В гостях Інтер поступився з рахунком (2:3). Була чудова можливість на реванш, "вершкові" прибули до Італії без кількох основних гравців, але навіть в такому випадку Інтер програв (0:2). Гостьова перемога над Боруссією Менхенгладбах (3:2) зберегла Інтеру шанси на боротьбу.

Шахтар зберігає шанси

Шахтар другий в групі B, маючи сім очок. Незважаючи на всі складнощі, які супроводжували команду по ходу групового етапу, Шахтар до сих пір є одним з претендентів на євровесну, в тому числі і на Лігу чемпіонів.

Але якщо окремо розглядати матчі проти Боруссії Менхенгладбах, то це була справжня катастрофа. На своєму полі Шахтар зазнав нищівної поразки (0:6). Це серйозний удар по самолюбству, на виїзді також був розгром (0:4). Десять пропущених м'ячів і нуль забитих – невтішний результат двох матчів. Здавалося, що це вже кінець єврокубковій історії. Однак Шахтар примудрився вдруге за груповий етап обіграти мадридський Реал (2:0), і буквально повстав з попелу.

Цікава статистика

В 3 останніх матчах у всіх турнірах Інтер забивав по 3 голи;

Шахтар жодного разу не обігравав Інтер (2 нічиї, 2 поразки);

Інтер не програвав українським командам на своєму полі (2 перемоги, 2 нічиї).

Що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають просто тотальну перемогу італійському клубу. На їх успіх у матчі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,30. А от у звитягу Шахтаря досить таки неочікувано не вірять – 10,25. Нічия у цій зустрічі теж мало ймовірна – 6,35.

Хто ж відкриє рахунок? Тут експерти також віддають перевагу Інтеру. На те, що першими у зустрічі відзначаться господарі – 1,29. На "гірників" цей коефіцієнт у тричі більший – 4,05.

Спеціалісти вірять, що обом командам вдасться засмутити голкіперів – 1,78.

Варіанти для Шахтаря в останньому турі Ліги чемпіонів:



Які варіанти в Шахтаря в Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу