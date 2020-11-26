Мадридский "Реал" во второй раз подряд переиграл миланский "Интер" в Лиге чемпионов. Испанский клуб одержал победу 25 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер – Реал 0:2

Голы: Азар, 7 (п), Родриго, 69

Удаление: Видаль, 33 (Интер)

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Мадридскому "Реалу" удалось забить достаточно быстрый гол, пишет 24 канал. Барелла в штрафной сбил Начо и арбитр матча Энтони Тейлор назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Эден Азар.

Уже на 13-й минуте на табло могло гореть 0:2. Лукас откликнулся на передачу и пробил из пределов штрафной. Ему удалось переиграть Хадановича, но за голкипера "Интера" сыграла стойка, которая взяла на себя удар.

"Интер" получил шанс отыграться на 26-й минуте, однако Лукаку потерял штрафной с крайне выгодной позиции.

На 32-й минуте на поле вспыхнули страсти: Варан в штрафной сбил Видаля и Тейлор должен был назначить пенальти. В идентичном эпизоде ​​Тейлор поставил одиннадцатиметровый в ворота "Интер".

И здесь Тейлор не увидел нарушения правил. А чилиец Артуро Видаль за пару секунд получил удаление за споры.

После перерыва "Интер" попытался играть первым номером, однако это не привело к действительно острым моментам у ворот "сливочных". А на 69-й минуте "Реал" удвоил преимущество.

Васкес после вбрасывания из-за боковой получил мяч неподалеку ворот "Интера" и навесил на дальнюю штангу, где мяч в ворота миланцев направил Родриго.

Второй гол "Реала" сильно ударил по "Интеру", который разуверился в своих силах. Кроме того, активно играть в меньшинстве миланцы не смогли, поэтому мадридцы взяли игру под контроль и довели ее до победы.

Благодаря победе "Интер" впервые поднялся на второе место, набрав 7 очков. На один балл больше имеет "Боруссия" М. "Интер" с двумя очками – аутсайдер группы. "Шахтер" четыре очка.

Интер – Реал видеообзор