Мадридський "Реал" вдруге поспіль переграв міланський "Інтер" у Лізі чемпіонів. Іспанський клуб здобув перемогу 25 листопада у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Інтер – Реал 0:2

Голи: Азар, 7 (п), Родріго, 69

Вилучення: Відаль, 33 (Інтер)

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Мадридському "Реал" вдалося забити досить швидкий гол, пише 24 канал. Барелла у штрафному збив Начо й арбітр матчу Ентоні Тейлор призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Еден Азар.

Уже на 13-й хвилині на табло могло горіти 0:2. Лукас відгукнувся на передачу та пробив з меж штрафного майданчика. Йому вдалось переграти Хадановича, але за голкіпера "Інтера" зіграла стійка, яка взяла на себе удар.

"Інтер" отримав шанс відігратися на 26-й хвилині, однак Ромелу Лукаку змарнував штрафний з вкрай вигідної позиції.

На 32-й хвилині на полі спалахнули пристрасті: Варан у штрафному начебто збив Відаля і Тейлор мав підставити призначити пенальті. В ідентичному епізоді Тейлор поставив одинадцятиметровий у ворота "Інтер".

Та тут Тейлор не побачив порушення правил. А чилієць Артуро Відаль за пару секунд отримав вилучення за суперечки.

Після перерви "Інтер" спробував грати першим номер, однак це не призвело до справді гострих моментів біля воріт "вершкових". А на 69-й хвилині "Реал" подвоїв перевагу.

Васкес після вкидання з-за бокової отримав м'яч неподалік воріт "Інтера" та навісив на дальню стійку, де м'яч у ворота міланців спрямував Родріго.

Другий гол "Реала" сильно вдарив по "Інтеру", який зневірився у своїх силах. Окрім того, активно грати в меншості міланці не змогли, тому мадридці взяли гру під контроль та довели її до перемоги.

Завдяки перемозі "Інтер" вперше піднявся на друге місце, набравши 7 очок. На один бал більше має "Боруссія" М. "Інтер" з двома очками – аутсайдер групи. "Шахтар" має чотири очки.

Інтер – Реал відеоогляд