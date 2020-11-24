Міланський "Інтер" та мадридський "Реал" 25-го листопада подарують вболівальникам футболу ще один топ-матч у Лізі чемпіонів. Команди зустрінуться у рамках 4-го туру групи B та визначать, хто матиме більше шансів вийти у плей-офф раунд.

Інтер – Реал: прогноз

Після трьох турів у групі B ще абсолютного нічого не визначилося, пише 24 канал. "Боруссія" М набрала 5 очок і лідирує, однак "Інтер", що на 4-й сходинці, відстає всього на три бали.

Міланському клубу вкрай важливо не втрати очки в матчі з "Реалом", щоб продовжити претендувати на раунд плей-офф. Оскільки до основного складу повернувся Ромелу Лукалу, а "вершкові" мають кадрові втрати, то шанси "Інтера" не такі вже й погані.

Варте уваги Нещерет чи Трубін: воротарі "Динамо" та "Шахтаря" змагаються за найкращий сейв у Лізі чемпіонів

Прогноз Marathonbet

Як би це не було дивно, але "Інтер" – фаворит матчу з "Реалом". Звитягу підопічних Антоніо Конте у протистояння з "Королівським клубом" оцінюють коефіцієнтом 2,13. Це й не дивно, адже "Реал" зіграє без Рамоса, Бензема, Вальверде, Мілітао та Йовича.

У мадридському поєдинку команда Зінедіна Зідана вирвала перемогу (3:2). Коефіцієнт, що "Реал" знову завдасть поразки міланцям – 3,48. Якщо ж команди розійдуться мирно – коефіцієнт 4,05.

До уваги. У букмекерській компанії Marathonbet на матч "Інтер" – "Реал" діє нульова маржа.

"Інтер" та "Реал" у цьому розіграші Ліги чемпіонів аж ніяк не тішать хорошою грою в обороні. Міланці зберегли свої ворота сухими тільки одного разу у київській грі з "Шахтарем". "Реал" же пропустив сім голів у трьох матчах.

Відтак, у протистоянні "Інтера" та "Реала" можна спробувати зробити ставку на тотал більше 3.5 голів. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2,28. Хороший коефіцієнт на те, що в матчі буде тотал менше 2.5 голів – 2,625.

Букмекери пропонують коефіцієнт 4,20 на те, що "Інтер" здобуде перемогу з різницею в один гол. На ідентичну ставку з перемогою "Реала" букмекери дають коефіцієнт 5,40.

Матч "Інтер" – "Реал" відбудеться у середу, 25 листопада. Початок гри о 22:00.